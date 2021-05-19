Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SON DAKİKA... AFAD'dan alınan bilgiye göre; İzmir Menderes'te art arda iki deprem meydana geldi. İlk olarak 14.14'te 4,3 ile sarsılan bölgede, 14.18'de de 4,2 büyüklüğünde deprem olduğu açıklandı.

Merkez üssü İzmir'in Menderes ilçesi olan depremlerin ilki 10.68 kilometre derinlikte meydana gelirken, ikinci deprem ise 13.01 kilometre derinlikte gerçekleşti.

TÜRKİYE'DE DEPREM GERÇEĞİ

Türkiye topraklarının neredeyse tamamı fay hatları üzerinde bulunuyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre; geçtiğimiz yıl ülkemizde, 33 bin 824 yer sarsıntısı kaydedildi. 2020'de gerçekleşen, büyüklüğü 4 ve üzerinde olan deprem sayısının ise 322 olduğu öğrenildi. Türkiye'nin en önemli gündem maddelerinde biri olan deprem için alınacak tedbirlerin hayati önemi bulunuyor.