AYRINTILAR GELİYOR...
MSB açıkladı! Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 FETÖ'cü yakalandı
19.05.2021 - 16:48 | Son Güncelleme: 19.05.2021 - 16:48
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
MSB: "Ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 şahıs Edirne’nin İpsala ilçesindeki hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şahısların FETÖ terör örgütü mensubu oldukları belirlendi."
Etiketler : msb,fetö,yunanistan,
790347 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/790347.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER