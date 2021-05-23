Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul’da çeşitli yapılarda incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan, İnceleme kapsamında Cezayirli Hasan Paşa Camii, Kasımpaşa'daki Divanhane ve Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kasımpaşa Ek Binasına ziyaretler gerçekleştirdi.

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı da ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da bazı özel programlarının ardından AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Numan Kurtulmuş ve Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe karşıladı.