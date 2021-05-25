Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1. Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, "Başta batı olmak üzere dünyanın birçok yerinde İslam düşmanlığı hızla yayılmaktadır. Son örneklerinden biri Avrusturya başbakanlık binasına terörist İsrail devletinin bayrağını koyuyorlarsa bunun nerelere vardığını görmek mümkündür. Yakın tarihte İslam düşmanlığının yol açtığı acıların sayısız örneği vardır" dedi.

"İSLAM DÜŞMANLIĞI VİRÜSÜNÜ TETİKLEYEN BİR İŞLEV GÖRMÜŞTÜR"

"Amerikan yönetiminin 11 Eylül saldırılarının ardından başlattığı 'Müslümanları şeytanlaştırma' stratejisi, pek çok toplumun kültürel yapısında zaten var olan İslam düşmanlığı virüsünü tetikleyen bir işlev görmüştür" diyen Erdoğan, "Daha düne kadar 'marjinal' kabul edilen kimi ırkçı akımların artık siyasetin merkezine yerleşmeleri, Batı'nın içine düştüğü bataklıktan kurtulmak yerine derine gömülmeyi tercih ettiğinin işaretidir" ifadelerini kullandı.

"Batı da ırkçı ve İslam düşmanı saldırılar son beş yıl için yüzde 250, saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 700 artmıştır" diyen Erdoğan, "Son 5 yılda en büyük 5 AB ülkesinde sivil toplum kuruluşlarına 15 binin üzerinde İslam düşmanlığı vakası bildirilmiştir. Önceleri İslam düşmanlığını, İslamı terör yaftasıyla sunanlar artık tüm Müslümanları hedef almaktan kaçınmıyorlar. Kendilerini kültürel olarak üstün görenler Müslümanlar başta olmak üzere diğer tüm gruplara ayrımcılık yapıyor" dedi.

"MÜSLÜMANLARI HEDEF TAHTASINA OTURTMUŞLARDIR"

Erdoğan, "Yahudi düşmanlığının mahcubiyetiyle Batı ülkeleri şimdi aksi istikamette hızla yol almaktadırlar. İkinci Dünya Savaşı'nda Yahudi soykırımını özel bir paranteze alanlar bu kez de Müslümanları hedef tahtasına oturtmuşlardır" dedi.

"İSLAM DÜŞMANLIĞININ KÜRESEL TEHDİT OLDUĞUNU ANLATMALIYIZ"

"Müslümanlara yönelik ırkçılığı Batılılar İslamofobi olarak yumuşatmak istese de İslam düşmanlığı olduğunu biliyoruz. Batı medyasını yakından takip edenler Müslümanların terörist, İslam'ın da terör kaynağı olarak gösterme gayretini görebilirler" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İslam düşmanlığının küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız. Türkiye'nin terör örgütlerine karşı mücadelesini insan hakları ihlali kapsamına sokanlar var" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Dünyadaki 7 buçuk milyarı aşkın insanın her birine İslamın değil İslam düşmanlığın küresel bir tehdit olduğunu anlatmalıyız" dedi.

"HAREKETE GEÇİRMEMİZ GEREKİYOR"

Erdoğan, "Dünyanın her yerindeki vicdan sahibi siyasetçileri, aydınları, medya mensuplarını, bu arada kendi din adamlarımızı İslam düşmanlığı hastalığına karşı harekete geçirmemiz gerekiyor" diyerek şu açıklamalarda bulundu: Batıyı bir yana bıraktık kendi ülkemizde bile bu hastalığın tezahür ettiğini unutmamalıyız. Ezana, camiye, baş örtüsüne, dini ibadetlere tahammül edemeyenlere rastlayabiliyoruz. Ülkemizde yıllardır süren laiklik tartışmalarının gerisinde dini özgürlüklerin korunmasından ziyade yasaklanması niyetlerinin yol açtığı gerilimler vardır. İslam düşmanlığına karşı yürüteceğimiz mücadelenin stratejisini içeriye de kapsayacak şekilde belirlememiz gerekiyor. Bize düşen gerçekleri dünyaya anlatmaktır.