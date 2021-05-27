Güvenlik kaynaklarınca aktarılan bilgilere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube ekipleri, terör örgütü DEAŞ’a yönelik yeni bir çalışma gerçekleştirdi.
8 DEAŞLI YAKALANDI
Örgütü ve çatışma bölgeleriyle iltisaklı kişilerin tespit ve deşifresine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında bu sabaha karşı 7 ayrı ilçede 12 farklı adrese yapılan eş zamanlı operasyonlarda, yabancı uyruklu şüphelilerin de aralarında bulunduğu 8 DEAŞ üyesi yakalandı.
Zanlıların yakalandıkları adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyale el konuldu.
Yakalanan 8 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Terörle Mücadele Şubesine getirildi.
Zanlıların emniyetteki ifade işlemlerine başlandığı öğrenildi.