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Ülke genelinde, 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması'
27.05.2021 - 11:35 | Son Güncelleme: 27.05.2021 - 11:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "Ülke genelinde eş zamanlı 'Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması' yapıldı. 13 bin 456 karma ekip, 228 dedektör köpek ve 59 bin 595 personelin katılımı ile yapılan uygulama sonucunda; 533 bin 821 şahıs kontrol edildi, 767 aranan şahıs yakalandı, 132 şahıs gözaltına alındı. "
Etiketler : içişleri bakanlığı,huzur uygulaması,Huzurlu Sokaklar ve Terör Suçları Uygulaması,
791316 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/791316.aspx
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