Güvenlik güçleri, her saniye 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ülkeyi kana bulamak isteyen FETÖ'cülerin izini sürüyor. Bu kapsamda birçok operasyon yürütülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Millî Savunma Bakanlığı (MSB) "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.
FETÖ’cü iki müdürün 15 yıla kadar hapsi istendi FETÖ’nün, emniyet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında eski emniyet müdürleri Cemil Ceylan ve Hüsrev Salmaner hakkında “silahlı terör örgütüne üye olma” suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.
Suç örgütü liderlerini FETÖ'cüler korumuş Bazı suç örgütü liderlerine tahsis edilen koruma kararlarında FETÖ’nün nasıl bir etkisi olduğu bir kez daha gözler önüne serildi.
Skandal karar ile ilgili yeni gelişme:FETÖ firarileri hakkında fezleke ABD'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı hazırlanan skandal bilbordlara ilişkin Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçmişti. Başsavcılık, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a hakaret içeren billboard reklamına yönelik 2 şüpheli hakkında fezleke düzenlendiğini duyurdu.
FETÖ'den akıl almaz korona oyunu FETÖ/PYD ile mücadele kararlılıkla sürdürülüyor. EGM tarafından Çanakkale merkezli 14 ilde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda akıl almaz detaylara ulaşıldı. Örgüt üyelerinden koronavirüse yakalananların hastalığın yayılması için halkın arasına karıştığı öğrenildi.
7 FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yakalandı
FETÖ'cü hainlere yönelik operasyonlar durmaksızın sürüyor. Son olarak 7 örgüt üyesi ülkeden kararken yakayı ele verdi.
Güvenlik güçleri, her saniye 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ülkeyi kana bulamak isteyen FETÖ'cülerin izini sürüyor. Bu kapsamda birçok operasyon yürütülüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Millî Savunma Bakanlığı (MSB) "Edirne'nin İpsala ilçesinde görev yapan hudut kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. FETÖ mensubu olduğu belirlenen şahıslar, İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edildi" ifadeleri kullanıldı.
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