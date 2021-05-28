Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'da 10 milyon 350 bin lira haksız kazanç elde eden tefeci olduğu iddia edilen aralarında kadınların da bulunduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şafak vakti İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonla çok sayıda kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da tefecilere operasyon: 11 gözaltı Adana’da tefecilik yaptığı belirlenen 11 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. 1 milyon 750 bin TL haksız kazanç elde eden şüphelilerden bazıları şafak vakti yapılan operasyonla yakalandı.