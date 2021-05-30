Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

6 Haziran’a kadar devam edecek tatbikatta ROKETSAN tarafından üretilen Lazer Güdümlü Uzun menzilli tanksavar füzesi L-UMTAS ve deniz platformlarına stabilize silah sistemi ile entegre edilen bir diğer Uzun Menzilli Tanksavar Füze Sistemi olarak bilinen UMTAS başarıyla ateşledi. Yine ROKETSAN tarafından geliştirilen Lazer Güdümlü Füze CİRİT de göz doldurdu. Deniz platformlarından atılan yerli ve millî füzelerin hedeflerini başarılı bir şekilde vurduğu bildirildi.

Yerli füze motoru dünya rekoru kırdı Türkiye, bir yandan açık veya örtülü ambargolarla mücadele ederken diğer yandan da öz kaynaklarını ve yetişmiş insan gücünü kullanarak yerli ve millî çözümler geliştiriyor. Yürütülen bu çalışmalardan biri de Türkiye’nin ilk ‘Orta Menzilli Füze Motoru’ olan TEI-TJ300.