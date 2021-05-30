Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yaklaşık 4 aydır Marmara Denizi'nin neredeyse her kıyısında görülen deniz salyasının etkileri devam ediyor.

İzmit Körfezi'nde ilk deniz salyası yaklaşık 2 ay önce görüldü ve ekipler çalışmalara başlamıştı. Büyük bir kısmı belediye ekipleri tarafından temizlenen deniz salyası tekrar yüzeye çıkarak İzmit Körfezi'ni etkisi altına aldı.

Yarımca sahilinde ortaya çıkan deniz salyası tüm kıyı şeridinde etkili oldu.

Denize bağlı yaşayan canlıları da olumsuz etkiliyor.

Bir martının deniz salyasına saplanmış hali böyle fotoğraflandı.

Çanakkale Boğazı'ndaki müsilaj balıkçıların kabusu oldu Çanakkale’de son birkaç gündür ortaya çıkan müsilaj (deniz salyası) balıkçı ağlarına zarar vermesinin yanı sıra oluşturduğu kirli tabaka ile görenleri tedirgin ediyor.

400 TON DENİZ SALYASI TEMİZLENMİŞTİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından deniz süpürgeleri ve amfibik araçlarla yapılan çalışmaların ardından deniz yüzeyinden yaklaşık 400 ton deniz salyası toplanmış ve bu atıklar geri dönüşüm tesisinde bertaraf edilmişti.

Uzmanlar uyardı! Deniz salyası olan bölgelerde denize girmeyin Marmara Denizi'nin çeşitli yıkılarında, son birkaç aydır sıklıkla görülmeye başlayan müsilaj (deniz salyaları) ile ilgili bir uyarı daha geldi. Uzmanlar, insan sağlığını doğrudan etkilemeyen ama dolaylı olarak etkileyen deniz salyasının yoğun olduğu bölgelerde denize girilmemesini öneriyor.

Deniz salyası Esenköy'ü istila etti Deniz salyası Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Esenköy beldesini istilâ etti.