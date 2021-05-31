Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Başkanı Bülent Yıldırım, Mavi Marmara olayı ile birlikte bütün dünya kamuoyunda ciddi bir özgürlük rüzgârı estiğini, İsrail'in büyüklüğünün bir anda tükendiğini belirtti. Bülent Yıldırım, kendisinin de içinde yer aldığı Mavi Marmara gemisinde, farklı dil ve dinden birçok ülkeden insanların bulunduğunu belirterek "İsrail, bundan ciddi manada ürktü. Çünkü Mavi Marmara'ya kadar mağdur olan Filistinlileri katil, kendilerini ise masum olarak gösteriyorlardı" diye konuştu.

Mavi Marmara'ya yönelik sert müdahalenin uzun yıllar akıllarda kaldığına işaret eden Yıldırım, şöyle devam etti: Sonuçta aktivistlerin bulunduğu bir gemi. Geminin pervanesine müdahale edilerek etkisiz hâle getirilebilirdi ya da etrafı gemilerle sarılabilirdi. Biz asla şiddet kullanmayacaktık, bunu ilan etmiştik. İsrail bu gemiye saldırırken aslında diyordu ki, 'Doğu Akdeniz bizimdir, uluslararası sular değil' Çünkü mesele Doğu Akdeniz'deki doğalgazdı.

Ramazan ayında İsrailli askerlerinin, Mescid-i Aksa'da namaz kılan Filistinlilere saldırmasına da değinen Yıldırım "Bu defa farklı bir şey oldu, iç savaşa girdiler aslında. Filistin'in 48 bölgesi harekete geçti" dedi.

HEDEF: GÖÇÜ HIZLANDIRMAK

Bülent Yıldırım, İsrail'in son saldırılarının ardından Gazze'de oluşan hasara işaret ederek "Gazze'ye yardım etmemiz lazım. 250 milyon dolar civarında bir yıkım var. Onlar yıksa da biz yapacağız " diye konuştu. Yahudilerin Filistin'e göçün hızlandırılmasını hedeflediğini belirten Yıldırım, konuşmasını şöyle tamamladı: Netanyahu ve fanatik gruplar, işgalci İsrail'in nüfusunun yetersiz olduğunu biliyorlardı. Buna karşın Filistinlilerin nüfusu da doğum oranına bağlı olarak artıyor. 'Bakın dünyada Yahudi karşıtlığı var, İsrail güvenli bir yer' denilerek dışarıdan Yahudi nüfusunu kendi topraklarına çekmeye çalışıyorlar. Ancak Filistinliler, bu son yaşanan olaylar, çocuk ölümleri ve kadın haklarına yapılan saldırılarla İsrail'in barbar olduğunu dünyaya duyurdu. Netanyahu'nun yapmış olduğu Yahudi düşmanlığını besleme projesinden, Yahudilerin kendisini kurtarması gerekiyor.

MAVİ MARMARA MÜZE OLDU

Bundan 11 yıl evvel Gazze'ye insani yardım taşırken İsrail'in saldırısına uğrayan "Mavi Marmara" gemisi, sanal müze projesiyle gezilebilecek. Yüksek giderleri nedeniyle müze projesinden vazgeçilen geminin satışından elde edilen gelir Filistin'e yardım olarak gönderilmişti. İHH Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç "Kim nerede şehit oldu, İsrail'le neler yaşandı, askerler nasıl davrandılar? Bütün bunların hepsinin olduğu bir sanal gemi hazırlığı yapıldı. Birkaç gün içerisinde o sanal müzemiz de misafirlerini ağırlamaya başlayacak" dedi.