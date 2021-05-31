Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın hemen ardından kameraların karşısına geçti ve milyonların merakla cevabını beklediği soruları tek tek açıkladı. Açıklamalarında dikkat çeken başlıklardan biri de sokoğa çıkma yasağı ile ilgili olan kısımdı. Erdoğan, yeni düzenlemede alınan kararı bizzat duyurdu...

YASAK 1 GÜNE DÜŞTÜ

Sokağa çıkma yasakları hafta içi ve cumartesi 22.00-05.00 arasında uygulanacak. Bu sınırlama hafta sonu ise cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında uygulanacak.

PAZAR GÜNLERİ YASAK DEVAM EDİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sokağa çıkma yasağıyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

"Sokağa çıkma sınırlamaları hafta içi ve cumartesi günü akşam 22.00 ile sabah 05.00 saatleri arasında uygulanmaya devam edecektir. Bu sınırlama hafta sonu cumartesi 22.00 ile pazartesi sabahı 05.00 arasında, yani pazar gününün tamamını da kapsayacak şekilde uygulanacaktır.

Temmuz ayında bu kısıtlama süreleri ve günleri, vaka ve vefat sayılarındaki değişime, aşılamada kat edilen mesafeye göre yeniden belirlenecektir."



Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan normalleşme takvimini açıkladı.



1 Haziran sonrası en büyük risk Hindistan varyantı Türkiye’de artan koronvirüs vakaları alınan tedbirlerle beraber düşüşe geçerken Bakan Koca geçtiğimiz Nisan ayında koronavirüsün Hindistan varyantının Türkiye'de de görüldüğünü açıklamıştı. Uzmanlar 1 Haziran'da başlayacak normalleşme sürecinde Hindistan varyantının risk oluşturmasından endişe ediyor.



