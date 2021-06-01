Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY terör örgütünün örgütsel iletişim modeli olan ankesör/büfe gibi sabit hatlardan ardışık arandığı tespit edilen ve örgütsel bağlantıları ile ilgili başkaca deliller elde edilen Hava Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri Komutanlıklarına çalışmış 19 personel, askeri okullara giriş sınavında örgüt üyelerini askeri okullara yerleştirmek için kullanılan kodlama bilgisi bulunan 32 kapatılan askeri okul öğrencisi ve 9 sivil mahrem sorumlu olmak üzere toplam 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul merkezli 8 ilde şüphelileri yakalamaya yönelik çalışmalar sürüyor.

Ankara'da FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün üniversiteler bünyesindeki güncel öğrenci yapılanması içerisinde faaliyette bulundukları tespit edilen 14 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

FETÖ/PDY lideri Gülen'in yeğeni yakalandı FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen'in akrabası olan ve "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yakalama kaydı bulunan Selahaddin Gülen, Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yurtdışında gerçekleştirdiği bir operasyonla yakalanarak Türkiye’ye getirildi.