Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ‘16. Türk Ceza Hukuku Günleri’ kapsamında Zoom üzerinden gerçekleştirilen çevrimiçi toplantıya katıldı.

Toplantıda konuşan Bakan Gül, kanunlar çerçevesinde ve deliller ışığında adil kararı verecek olan tek mecranın hakimler ve mahkemeler olduğu belirterek, kimsenin de hakim veya savcının yerine geçme yetkisinin olmadığını ifade etti.

"HUKUK, KARAKTER SUİKASTININ SIĞINAĞI DEĞİLDİR"

Soruşturmalarda esas olan konunun gizlilik olduğunu ve bu gizliliğin de hakikati toplumdan kaçırma anlamı taşımadığına değinen Gül, “Vatandaşımızın iftira ve asılsız ihbarlarla şeref ve onurun zedelenmesi asla kabul edilemez. Bu noktada ‘çamur at izi kalsın’ tabirinden yapılan iftira ile haklı sebebe dayanan iddiayı birbirinden ayırmak gerekir. Hukuk karakter suikastının sığınağı değildir. Hukuk itibar suikastı dedikodu ve söylentinin değil, gerçeğin yalnızca gerçeğin peşindedir." dedi.

"İnsan onurunun yaralamaya, karalamaya yönelik yalan ve iftiraların yerine gerçeği koyacak olan da yine hukuktur." diyen Gül, "Bunu yapacak olan da savcılık makamıdır. Bu makamın yapacağı etkin soruşturmadır." açıklamasını yaptı.

"KİMSENİN HAKİM VE SAVCININ YERİNE GEÇME YETKİSİ YOK"

Soruşturmada gizliliğin esas olduğunu belirten Adalet Bakanı Gül, "Ama bu gizlilik hakikati toplumdan kaçırmak anlamı taşımaz. Bu sürecin amacı bir yanda kişi şeref onur ve haysiyetini korumak, diğer yandan soruşturmanın somut delile dayalı olarak etkili yürütülmesini sağlamaktır. Dolayısıyla bir suç iddiasını ve işin aslını araştıracak olan savcılarımızdır. Kanunlar çerçevesinde deliller ışığında adil kararı verecek olan da hakimlerdir, mahkemelerdir. Hak aranacak yegane yer yargıdır. Bu noktada kimsenin kendisini hakim ve savcı yerine koyma, mahkeme yerine geçme yetkisi yoktur. Bırakalım yargı görevini yapsın diyorsak ki bu konuda hepimiz aynı fikirdeyiz o halde yargının görevinin kanunları uygulamaktan ibaret olduğunu da unutmamalıyız." şeklinde konuştu.

"Hakim, özellikle de ceza hakimi bir yaptırım söz konusu olduğunda kanunun lafsını tekrar etmek zorundadır." ifadelerine yer veren Bakan Gül, "Hakimin adeta pozitif kanun koyucuya dönüşmesi hiçbir şekilde kabul edilemez. Sistemimizde zaten bu mümkün de değildir." açıklamasında bulundu.

"KANUNDA EKSİKLİK VARSA İŞLEMİN ADRESİ BELLİDİR"

Yargının kendi tabii ve doğal mecrası için çalışmasının beklenmesi, bu tabii ve doğal işleyişe saygı gerektirdiğinin altını çizen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kanunu uyguladığı için savcının hakimin hedef haline getirilmesi hiçbir şekilde mazur görülemez. Uygulaması gereken mevzuatı uyguladığı için yargıya ithamda bulunulması hukuk devletinde alışık olunan bir durum değildir. Kanunu değiştirme ihtiyacı ortaya çıkmışsa, kanunda bir eksiklik olduğu düşünülüyorsa bu işlemin adresi bellidir. Ortaya çıkan sosyal ve hukuki ihtiyaçlar doğrultusunda kanunu değiştirmek veya düzenlemek meclisin görev ve yetkisindedir.” diye konuştu.

HSK’ya yapılan üye seçiminde meclisteki siyasi partilerin de örnek bir uzlaşı gösterdiğini hatırlatan Gül, “Geçtiğimiz hafta bildiğiniz gibi Gazi Meclisimiz demokrasi ve uzlaşı zemininde anayasal kontenjanı dahilinde HSK’ya üye seçimini yaptı." dedi.

"DEMOKRASİ UZLAŞMA REJİMİDİR"

"Demokrasi uzlaşma rejimidir. Bağımsız ve tarafsız yargıyı yakından ve doğrudan ilgilendiren bu konuda, siyasi partilerin ulaşması demokrasimiz adına önemli bir kazanımdır, sevindirici bir durumdur." ifadelerini kullanan Bakan Gül, "Bu uzlaşı zemini ilerisi için de umut vericidir. Meclisimizin HSK’ya üye seçiminde gösterdiği uzlaşıyı, ülkemizin ihtiyacı olan yeni sivil anayasa yapımında da göstereceğine inanıyorum." açıklamasını yaptı.

Önümüzdeki dönemlerde ceza adaleti sistemine ilişkin iyileştirici düzenlemelerin meclis tarafından uzlaşma ile gerçekleştirileceğine inandığını dile getiren Adalet Bakanı Gül, "Bu konularda durma duraklama soluklanma hakkımızın olmadığını tekrar belirtmek isterim. Yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını korumak hepimizin görevidir. Ülkemizin hukuk standartlarını daha ileri taşımak için birlikte düşünecek ve birlikte karar vereceğiz” ifadelerini kullandı.

Adalet Bakanı Gül: Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırılarına ilişkin, "Küresel bir adaletsizlik ve zulüm var. İnşallah bayram vesilesiyle insanlık ve hukuk kazanır. Bu vahşet, yeryüzündeki tüm zulümler, haksızlıklar sona erer. Duamız budur." dedi.

Adalet Bakanı Gül noterliklerle ilgili işlemleri artırıcı kalemler üzerinde çalışıldığını söyledi Adalet Bakanı Gül, noterliklerle ilgili işlemleri artırıcı kalemler üzerinde çalışıldığını, bazı delil tespiti ve çekişmesiz yargısal işlemler ile gayrimenkul satışlarının gündemde olan konular arasında yer aldığını belirtti.