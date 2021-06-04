Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Son dakika: 'Futbolda şike kumpası' davasında karar açıklandı. FETÖ'nün futbolda şike soruşturmasında 'kumpas' kurduğu iddiasıyla süren 88 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

HİDAYET KARACA'YA 1406 YIL HAPİS CEZASI

Karara göre; Hidayet Karaca, 76 kez uygulanmak üzere "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 166 kez "resmi belgede sahtecilik" ve 91 kez "iftira" suçlarından 1406 yıl hapisle cezalandırıldı.

LOKMAN YANIK VE NAZMİ ARDIÇ HAKKINDA KARAR

FETÖ'nün "futbolda şike" soruşturma sürecini başlattığı iddiasıyla yargılanan eski polis memuru Lokman Yanık, "silahlı terör örgütüne yardım etmek", 91 kez uygulanmak üzere "iftira" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 161 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dönemin İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Nazmi Ardıç, 74 kez "haberleşmenin gizliliğini ihlal", 86 kez "iftira" ve 148 kez "resmi belgede sahtecilik" suçlarından toplam 1972 yıl 10 ay hapse mahkum edildi.

BAZI İSİMLER BERAAT ETTİ

Davada, diğer sanıklara da çeşitli suçlardan hapis cezaları verilirken bazıları da beraat etti.

ALİ KOÇ: FENERBAHÇE AÇISINDAN TARİHİ BİR GÜN

Kararlar ile ilgili değerlendirmede bulunan Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, "Üzülerek söylüyorum. Fenerbahçe açısından tarihi bir gün, keşke bugünleri yaşamasaydık. Bir pazar sabahı başlayan ve Fenerbahçe'yi bugüne kadar maddi ve manevi çok büyük zarara uğratan bu davada çok önemli bir dönüm noktasına geldik. Hukuken süreç tamamlanmadı. Yargıtay'dan kararı bekliyoruz. İnşallah karar adli tatilden önce çıkar. Bir şey değişeceğini sanmıyorum" ifadelerini kullandı.

"Fenerbahçe'ye yaşatılanlar hiçbir kelimeyle ve hukuki sonuçla ölçülemez." diyen Başkan Koç, şöyle devam etti:

"Maddi ve manevi zararlar, kolay karşılanabilecek konular değiller. Hukuken hakkımızı arama safhasındayız. Daha gidecek çok yol var. Bunun hesabını sormamız gerek, çok kurum ve kişiler var. Biz olalım ya da başkaları olsun. Aziz Başkan, zamanında mücadelesini verdi. Biz de şimdi mücadelesini veriyoruz. İstisnasız bu görevde kimler olursa olsun sonuna kadar mücadele vereceğiz. Mutlu değiliz. Zafer çığlıkları içinde değiliz. Çok kızgınız ve kırgınız. Bu kızgınlık ve kırgınlık, bu camia hakkını alana kadar devam edecektir."

'Futbolda şike' davasında beraat eden Sivasspor Başkanı Otyakmaz'dan açıklama Demir Grup Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, "Futbolda şike" davasında berat etmesine ilişkin, "Terör örgütü mensuplarının uydurma iddialarını ve sözde kanıtlarını gördük. İnancımızı yitirmedik, güvenimiz boşa çıkmadı. Kumpasçılar devletimizin temellerinin ne kadar sağlam olduğunu gördü." değerlendirmesinde bulundu.