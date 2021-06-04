Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Silahlı Kuvvetlerimizin Irak'ın kuzeyindeki kahramanca ve fedakarca mücadelesi sürüyor. Pençe-Şimşek operasyonu bölgesinde arama-tarama faaliyetinde bulunan Mehmetçiklerimize ateş açan 2 PKK'lı terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

Interpol tarafından aranan DEAŞ'lı Bolu'da yakalandı 1700 kişinin öldürüldüğü Spyker Katliamı'nın faillerinden olan ve Interpol tarafından aranan DEAŞ’lı terörist Arkan Taha Ahmad Bolu'da yakalandı.