Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadele yurt içinde ve yurt dışında kararlılıkla yürütülmeye devam ediliyor. Terör örgütlerine geçit vermeyen güvenlik güçleri, Van'ın Başkale ilçesinde yürüttükleri operasyonlarla PKK'ya bir darbe daha vurdular.

VAN VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar sonucunda, teröristlere ait sığınak, barınak ve depoların tespit edilmesi maksadıyla, Başkale ilçesinin Gedikbaşı mahallesi kırsalında operasyon gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada; icra edilen operasyon neticesinde Biksi makineli tüfek, RPG-7 roketatar silahı, 10 RPG-7 roketatar mühimmatı, 12 uçaksavar mühimmatı, 8 RPG-7 roketatar sevk fişeği, 500 gr C-4 plastik patlayıcı, 5 el yapımı patlayıcı düzeneği, cep telefonu ile tuzaklanmış el yapımı patlayıcı anahtar sistemi, 5 el telsizi çok sayıda fişek ve yaşam malzemesi ele geçirildiği duyuruldu.

Valilik açıklamasında, bölgede halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların yine halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız devam ettiği vurgulandı.

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