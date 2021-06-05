Göreve geldiği günden bu yana 350 adet devam eden şantiyenin İmamoğlu tarafından kapısına kilit vuruldu, tamamı AK Partili ilçe belediyelerini sınırları içerisinde olan 115 proje hiçbir gerekçe gösterilmeden durduruldu.
İmamoğlu’nun son icraatı ise yapımına başlanan Sancaktepe Yenidoğan Metro Hattı’nı durdurmak oldu. İmamoğlu’nun talimatının ardından, yapılan kazı çalışmaları Büyükşehir Belediye ekiplerince beton dökülerek kapatılmaya başlandı. İmamoğlu, İstanbul’un trafiğini büyük oranda rahatlatacak olan ve şu ana kadar 200 milyon lira harcanan Levazım Tüneli Projesi’ni de atıl durumda bıraktı.
İmza attığı rapordan haberi yok! İmamoğlu'nun otobüs yalanını İETT raporu çürüttü Katıldığı bir televizyon programında "İstanbul’a 8-9 yıldır bir tane bile yeni otobüs alınmamış. Otobüslerin çoğu yaşlı" diyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kendi döneminde yayınlanan 2019 yılı İETT Faaliyet Raporu’nu dahi okumadığı ortaya çıktı. İBB Başkanın imzasıyla İBB Meclisi’nde okunup onaylanan rapora göre, AK Parti döneminin sadece son 9 yılında çoğu yerli üretim olan 2 bine yakın sıfır otobüs alındığı ortaya çıktı.
İmamoğlu İstanbul’da 115 projeyi durdurdu
İBB başkanlığı koltuğuna oturmasının ardından bütün vaatlerini unutan Ekrem İmamoğlu, AK Parti döneminde devreye sokulan otoyol, otopark, kültür merkezi, engelli asansörü, yer altı otoparkı ve pazar yeri gibi onlarca kritik projeyi de by-pass etti.
Göreve geldiği günden bu yana 350 adet devam eden şantiyenin İmamoğlu tarafından kapısına kilit vuruldu, tamamı AK Partili ilçe belediyelerini sınırları içerisinde olan 115 proje hiçbir gerekçe gösterilmeden durduruldu.
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