Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) verilerine göre, Türkiye'deki yüzde 32,5 orana sahip kadın profesör oranı, yüzde 20,8 ortalamaya sahip Avrupa Birliği ülkelerini geride bıraktı. Kız öğrenci oranı üniversitelerin ülke geneline yaygınlaşmasıyla 2002'de yüzde 42 iken bugün yüzde 49'a yükseldi. Akademisyen sayısı 2003'te 74 bin 134 iken bu sayı, 2020'de 98 bin 404'i erkek, 81 bin 661'i kadın olmak üzere 180 bin 65'e ulaştı. Kadın akademisyenlerin oranı yüzde 45'in üzerine çıktı. Bu akademisyenlerin 10 bin 11'i kadın profesörlerden, 7 bin 190'ı doçentlerden, 18 bin 736'sı kadın doktor öğretim üyelerinden, 45 bin 724'ü ise kadın öğretim görevlilerinden oluşuyor. Türkiye'de 10 bin 11 kadın profesör bulunuyor, yüzde 32,5 orana sahip profesör oranı, yüzde 20,8 ortalama ile AB ülkelerini geride bırakırken, yüzde 32,5 olan ABD ile eşitlendi. Ayrıca yüzde 45 oranındaki kadın öğretim üyesi ile yüzde 41,3 orana sahip AB ortalamasını ve yüzde 42,5'lik ABD ortalamasını da geride bıraktık. ANKARA