Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmara Denizi’ni tehdit eden müsilaj ya da bilinen ismiyle deniz salyası İstanbul'da olduğu gibi Kocaeli'nde de yoğun olarak görülüyor.

Derince’nin Harikalar Plajı, Gölcük’ün Değirmendere Sahili ve Karamürsel’in Altın Kemer Plajları da deniz salyası ile kaplandı.

ALDIRIŞ ETMEYİP YÜZENLER VAR

Karamürsel’in mavi bayraklı tek plajı olan Altın Kemer Plajı’ndan artık mavi sular değil, beyaz yapışkan deniz salyaları akıyor.

Bazı vatandaşlar, “Bu sene denize nasıl girelim” derken, bazıları ise aldırış etmeden müsilajlar arasında yüzüyor.

"KUŞ BİLE KONAMIYOR"

İzmit’teki balıkçılar, şu anki müsilajın 10 katının geçtiğimiz haftalarda sahillerinde olduğunu ancak esen sert rüzgarlarla Marmara Denizi’nin açıklarına dağıldığını söylüyor.

Balıkçılardan Hamit Doğan, denizin üzerine kuşların bile konamadığını söyleyerek, “1 hafta önce denizin üzeri yağ gibi tabakaydı. O dönem denize attığımız ağları çekemiyorduk. Rüzgârlarla birlikte salya açığa yayıldı ve denizin altına indi. Şu an sahiller temiz ama bunun sonu yok yine ortaya çıkarsa ne yaparız.” dedi.

Kocaeli’de her ilçede durum aynı olmamakla birlikte, bazı ilçelerin deniz kıyıları gözle görülür bir şekilde beyaz salyalarla kaplı. O ilçelerden biri olan Derince'de ‘Harikalar Plajı’nın yat limanına yakın olduğu bölgede müsilaj denizin sahil kısmını tabaka olarak kapladı.

"VATANDAŞLAR ŞİKAYETÇİ"

İlçenin en çok denize girilen ve oturulan sahili olan ‘Harikalar Plajı’nın etrafı, deniz salyaları ortaya çıktığından beri çok sessiz kaldı.

Arabalarını sahil kenarına çekerek oturmaya gelen vatandaşların araba camları koku nedeniyle sonuna kadar kapalı olduğu gözlendi.

Kocaeli’nin bir diğer ilçesi Gölcük'te de müsilaj istilası var. Gölcük’ün en güzel sahili Değirmendere’de deniz, karadan en az 5 metre uzaklığa kadar müsilajla kaplandı.

Sahil bu durumdayken balıkçılar, sahile yakın işletme sahipleri ve deniz kıyısında evi olan vatandaşlar durumdan çok şikayetçi olduklarını belirtti.

Değirmendere sahilinde yıllardır balık tuttuğunu belirten Şenol Sayar, müsilajın yönünün rüzgâra göre değiştiğini belirterek, "Bugün burada yarın bakarsınız karşı kıyıda. Bazen o kadar fazla oluyor ki oltayı attığımda kurşun dibe batmıyor. Görüntü kirliliği açısından rezalet, hava ısındığı zaman da kokusu ise felaket. Bu sene balık var denizler fazla kullanılmadı dedik ama başımıza salya çıktı” ifadelerini kullandı.

Bir başka balıkçı İsmail Döğen ise, sahilin bu dönemlerde balıkçılarla dolu olduğunu söyleyerek, "Şu an sadece 3 kişiyiz. Eskiden aramızda yer kavgası olurdu. Müsilajdan öncesi ile sonrası arasında balık avlamakta çok fark var. Müsilajın olduğu bölgeye balık da gelmiyor.” diye konuştu.

"CAM AÇAMAZ HALE GELDİK"

Salyanın en fazla etkilediği sektör, müsilajla kaplı sahillerdeki kafe işletmeleri. Salgın nedeniyle kapalı olan ancak 1 Haziran normalleşme adımları ile açılan Değirmendere sahilindeki kafeler öğle saatlerinde bile müşteri ağırlayamıyor.

Değirmendere sahilinde kafe sahibi Birol Solak, bütün müşterilerinin şikayet ettiğinin altını çizerek, “Ticari olarak baktığımızda bizim için çok kötü bir durum. Pandemi nedeniyle zaten geçtiğimiz 14 ayın yaklaşık 8 ayı kapalı durumdaydık. Eskiden pandemi nedeniyle sıkıntı yaşıyordum, şimdi de başıma bu salya çıktı. Önümüz yaz ayları. Hava ısındıkça sahil kokacak. Bir hafta önce cam açamaz hale gelmiştik. Salyanın kokusundan ve görüntüsünden çok şikayetçiyiz. Bir çözüm bulunsun” dedi.

MAVİ BAYRAKLI PLAJ DA NASİBİNİ ALDI

Kocaeli’nin diğer ilçesi Karamürsel’de de kentin bazı bölgelerinde sahil müsilaja teslim olmuş vaziyette. İlçenin mavi bayraklı tek plajı olan Altın Kemer Halk Plajı Sahili de müsilajdan nasibini aldı. Bir zamanlar mavi berrak suyu olan sahil, şimdi bembeyaz salya tabakasıyla kaplı.

Plaj hakkında bakanlığın sitesinde verilen bilgilerde, “Plaj, sanayi tesislerinin ilçede yer almaması ve evsel arıtmaların yüzde 100 oranında arıtılmasının sağlanması sebebi ile evsel ve endüstriyel kirlilikten etkilenmemektedir. Plajın muhteviyatı kum olup, 190 metre uzunluğunda ve 18 metre genişliğindedir. Altın Kemer Plajı 2012, 2013, 2014 yıllarında mavi bayrak almıştır” deniliyor.

"DERELERDE KİRLİLİK YÜKÜ AZALTILMALI"

Kocaeli Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Gökhan Tilki, müsilaja karşı yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

"Endüstriyel ve evsel atık su arıtma tesisleri yaygınlaştırılmalı, tesislere yönelik denetimler artırılmalı

Tüm deşarjların sıcaklık ve kirlilik parametreleri eş zamanlı ve çevrimiçi olarak izlenmeli

Arıtılmış suların yeniden kullanımı zorunlu tutulmalı ve desteklenmeli

Marmara’ya deşarj olan akarsu ve derelerdeki deşarj standartları revize edilmeli, kirlilik yükü azaltılmalı

Gemi balast sularıyla ilgiliı denetimler daha yoğun olarak sürdürülmeli

Yaklaşık yılda 13 bin geminin giriş yaptığı İzmit Körfezi’nde gemilerden atık alınması ve atıkların kontrolü yönetmeliği sıkı bir şekilde uygulanıyor. Ancak denetimlerin daha caydırıcı düzeyde olması gerekiyor

Tarımda kullanılan zirai ilaçların kontrolsüz kullanımına müdahale edilmeli

Denizden kum alınması, dip taraması, bilinçsiz avlanma gibi faaliyetler denetlenmeli."

"BİR ŞEY OLMAZ" DEYİP YÜZDÜLER

Altın Kemer Halk Plajı’nın yanında kafe işletmesi olan Muharrem Erdoğan (72), müsilaj istilasından önce sahilden yunus balıklarının geçtiğini ifade ederek, “Kendimi bildim bileli burada yaşıyorum. Bu sene müsilaj aşağı-yukarı iki aydır sürüyor. Bir türlü gitmiyor. Ben hep yunusları izlemeye gelirdim sahile, ama artık onlar da iki aydır geçmiyor. Bu sene denize zor gireceğiz gibi gözüküyor.” açıklamasını yaptı.

Çekilen görüntülerde bir vatandaşın eşi ile birlikte, salyalara aldırış etmeden denize girdiği görüldü. Suyun içerisindeki müsilajdan neredeyse kaybolan vatandaş, “Batman’dan geldim. Müsilajı ilk kez duydum. Eşimle ‘Biraz serinleyelim’ dedik. Bize bir şey olmaz merak etmeyin.” diyerek gözlerden uzaklaştı.

MÜSİLAJ NEDİR?

Suda fitoplankton olarak adlandırılan mikro alglerin, aşırı çoğalması sonucu oluşan yapışkan salgıya müsilaj deniliyor. Deniz salyası olarak da adlandırılan müsilaj, suyun üzerinde veya dibinde beyaz veya sarı renkte çamur gibi bir yapı oluşturuyor. Müsilaj oluşumu, denizdeki kirlilik ve deniz suyu sıcaklığındaki artışa bağlanıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Başta Marmara olmak üzere, bu müsilaj belasından denizlerimizi kurtaracağız" dedi.

Bakan Kurum'dan deniz salyası açıklaması Marmara'daki deniz salyası sorunu ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Kurum, yarın eylem planını açıklayacaklarını belirterek, "Teknelerimiz şu an Marmara'da numuneler alıyor. Kirliliğin sebepleri araştırılıyor. Çok kapsamlı bir eylem planı paylaşacağız" dedi.

Deniz salyası için Bakanlık harekete geçti Marmara Denizi'nde giderek artan, canlıların ölümüne yol açan deniz salyası sorunuyla ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 4 Haziran'da çalıştay düzenleme kararı aldı.