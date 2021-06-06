Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso’da meydana gelen terör saldırısı hakkında bir açıklama yapıldı.

100'ÜN ÜZERİNDE KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yapılan açıklamada, “Burkina Faso'nun Yagha vilayetindeki bir köyde (Solhan), kimliği belirsiz silahlı kişilerce 5 Haziran’da gerçekleşen saldırılar sonucu 100’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir." denildi.

Açıklamanın devamında, "Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Burkina Faso halkı ve Hükümetine içten taziyelerimizi sunuyoruz.” ifadelerini kullandı.

OLAY

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'nun kuzeyinde yer alan Sahel bölgesindeki bir köye cumayı cumartesiye bağlayan gece gelen teröristler, köylülerin üzerine ateş açarak evleri ve pazar yerlerini yaktı. Saldırıda en az 100 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da terör saldırısı: En az 100 sivil katledi Burkina Faso'nun kuzeyinde bulunan bir köye düzenlenen terör saldırısı sonucu yaklaşık 100 sivil hayatını kaybetti.