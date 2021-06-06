Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Haziran Pazartesi günü yapılacak NATO Liderler Zirvesi’ne katılmak üzere Brüksel’e gidecek. Bu sepeble iki hafta da bir yapılan kabine toplantısının 10 Haziran Perşembe günü yapılması kararlaştırıldı.

TOPLANTININ GÜNDEM MADDESİ KORONAVİRÜS

Toplantının en önemli gündem maddesi korona virüs salgınıyla mücadele olacak.

Toplantıda, kovid-19 ile mücadele kapsamında kademeli normalleşmeye geçilmesinin ardından vaka ve vefat sayılarının seyri, aşılama sürecindeki son durum ve yerli aşı çalışmaları ele alınacak.

Güvenlik konularının da görüşülmesi beklenen toplantıda, yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları konusunda kabinenin bilgilendirilmesi bekleniyor.

Ekonomik gelişmelerin ele alınacağı toplantıda, NATO Zirvesi öncesi dış politikaya ilişkin de değerlendirmeler yapılacağı öngörülüyor.

Gözler kabine toplantısına çevrildi: Gündem 'normalleşme' 17 Mayıs sonrası kademeli normalleşmede iki hafta geride kalırken yeni dönem için alınacak kararlar merakla bekleniyor. Beştepe'de koronavirüs gündemi ile toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi,1 Haziran sonrasında Türkiye'nin hangi tedbirlerle yola devam edeceğini konuşacak.

İçişleri Bakanlığı'ndan 'normalleşme tedbirleri' genelgesi Son dakika haberine göre; İçişleri Bakanlığı, 81 il valiliğine "Haziran Ayı Normalleşme Tedbirleri" konulu genelge gönderdi.