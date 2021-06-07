Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 27. Dönem Milletvekili Ahmet Şık hakkında katıldığı iki ayrı programdaki ifadeleri üzerine soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Şık'ın katıldığı bir yayında "Bu devlet katil, bu devleti yıkmamız gerekiyor, evet Türkiye Cumhuriyeti devleti bir katil devlettir" şeklinde ifadeler kullandığı belirtildi.

İKİ AYRI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Başsavcılıktan yapılan ikinci açıklamada ise yine Şık hakkında bir televizyon programında sarf ettiği sözler dolayısıyla resen soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milletvekili Ahmet Şık'ın katıldığı bir televizyon programında sarf ettiği iddia olunan 'Şunu açıklıkla ifade edeyim mi, eğer AK Parti, bu iktidar bloku vatansever ve ben terörist isem, onlar gibi vatansever olmaktansa teröristlerin başımın üzerinde yeri var. O iktidarı zayıflatacak her türlü politika, bu iktidarın köpek dişlerini kıracak, azı dişlerini çekecek her şey meşrudur' şeklindeki sözleriyle ilgili olarak Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır."

Ahmet Şık'ın dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski HDP’li İstanbul Bağımsız Milletvekili Ahmet Şık’ın Boğaziçi eylemlerinde “sokağa çıkın” çağrısı nedeniyle dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırladı.

'Sokağa çıkın' çağrısı yapmıştı: Ahmet Şık'a soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Milletvekili Ahmet Şık hakkında "Suç işlemek için alenen tahrik" suçundan soruşturma başlattı.