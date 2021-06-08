Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul’un turizm merkezlerinden Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada’dan oluşan Adalar ilçesinde ulaşım aracı olarak da kullanılan bisikletlerin kiralanması, İBB’nin getirdiği yeni düzenleme ile baştan sona değişti.

İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi tarafından hazırlanarak yürürlüğe giren “Adalar İlçesi Bisiklet Kiralama Yönergesi”ne göre, artık Adalar’da “Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı” almayan hiçbir işletme kiralama hizmeti veremeyecek.

LİSANS ÜCRETİ ŞARTI

İBB tarafından belirlenen şartları taşıyan ve bisiklet başına yıllık kiralama lisans ücreti ödeyen işletmeler kiralama hizmeti verebilecek. Bu işletmeler, başka bir ticari faaliyet kolunu işgal edemeyecek. Halihazırda Adalar’da kiralama hizmeti veren ve vermek isteyen tüm işletmeler koordinasyonunun ve denetiminin sağlanması amacıyla İBB’den “Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı” almak zorunda olacak.

KAREKOD GELİYOR

Bisiklet Kiralama Hizmet Lisansı sahibi işletmeler, kiralama hizmeti sunan her bir bisiklet için bir yıl süre ile verilen işletmeye uygunluk belgesi alacak. Korsan kiralamanın önüne geçmek için kiralamaya verilen her bisiklete “Bisiklet Kimlik İşareti” adlı karekod getirilecek. Bisiklet kiralama hizmetinde kullanılan, çalışma belgesine sahip bisikletlerin üzerinde yer alan, dört rakamdan oluşan ve o rakamı belirten karekod ve benzeri dijital işaret İBB tarafından verilecek ruhsat olarak yapıştırılacak.