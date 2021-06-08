Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kanada’nın Ontario eyaletine bağlı Londra kentinde dün Müslüman bir aileye Hyde Park Yolu’nda kaldırımda yürüdükleri sırada bir sürücü aracı ile çarptı. Çarpmanın etkisi ile aile üyelerinden 2’si kadın toplam 4 kişi hayatını kaybederken, 1 çocuk da yaralandı. Saldırıda ağır yaralanan çocuğun hastanede tedavi altına alındığı öğrenildi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik bugün konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada çirkin saldırıya tepki gösterdi.

MÜFERİT BİR SALDIRI DEĞİL

Sözcü Çelik, saldırıyı yapan kişinin İslamofobik saiklerle saldırıyı gerçekleştirdiğini aktarırken, "Bu İslam düşmanı saldırıları münferit eylemler olarak görmek çok yanıltıcıdır. Bazı siyasilerin ve medyanın İslam düşmanı dil kullanması nefret suçlarını teşvik ediyor." dedi.

İSLAM DÜŞMANLIĞI TEŞVİK EDİLİYOR

Meselenin basit bir suç eylemi olmadığını aktaran Çelik, "Arkasında İslam düşmanlığının teşvik edilmesiyle kirletilmiş bir atmosfer var. Nefret suçlarına prim veren siyaset ve medya dili bundan sorumludur." açıklamasında bulundu.

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