Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yargıtay üyesi iken Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun 24.08.2016/426 tarih ve sayılı kararı ile meslekten çıkartılan şüpheli Kenan Karabeyeser hakkında FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında; Şüpheli silahlı terör örgütüne üye olma ve görevi kötüye kullanma suçlarından Ankara 3. Sulh Ceza Hakimliği ile Yüce Divan Başkanlığı’nın arama kararlarına istinaden aranmakta iken 04.06.2021 tarihinde yapılan ihbar üzerine saklandığı evde yakalanarak gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Ankara 2. Sulh Ceza Hakimliğince silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandı.