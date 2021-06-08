Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka tablosunu açıkladı.

Tabloya göre son 24 saatte 86 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 314’a yükseldi.

6 BİN 609 VAKA

Toplamda 55 milyon 899 bin 143 test yapıldı. Bugün yapılan 225 bin 527 testten 6 bin 609 yeni vaka sayısı, 557 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 300 bin 236 olduğu, bugün iyileşen 5 bin 836 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 173 bin 186’e yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,7, ağır hasta sayısının ise bin 44 olduğu açıklandı.

7 haziran koronavirüs vaka sayısı açıklandı Türkiye'de son 24 saatte 5.647 koronavirüs vakası tespit edildi. 91 kişi hayatını kaybetti

Aşı miktarı artıyor, vakalar düşüyor Aşı çalışmaları hız kesmeden devam ederken, Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; birinci ve ikinci doz toplam aşı miktarı saat 19.45 itibarıyla 30 milyon 694 bin 616'ya ulaştığı öğrenildi.