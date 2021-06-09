Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Büyük Kanal İstanbul Projesi'nde ilk kazmanın vurulacağı tarih açıklandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çamlıca Kulesi Açılış Töreni’nde "Haziran ayının sonunda Kanal İstanbul'u şehrimize kazandırmak üzere temeli atıyoruz." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesi üzerine projede ilk kazmanın vurulacağı tarih açıklandı.

İLK KAZMA 26 HAZİRAN'DA

İlk çalışmaların 26 Haziran tarihinde başlayacağı bildirildi.

6 köprüden ilkinin temel atma törenine Erdoğan'ın da katılması bekleniyor.

BÜYÜK PROJE

Erdoğan'ın 27 Nisan 2011'de "çılgın proje" olarak açıkladığı Kanal İstanbul 45 kilometre uzunluğa, 21 metre derinliğe, 275 metre taban genişliğine, en dar yerinde 360 metre su yüzeyi genişliğine sahip olacak.

Kanal'ın iki yakasına ise toplam 500 bin kişilik bir şehir kurulacak.

AYRINTILAR GELİYOR...

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul için tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanal İstanbul projesinin temelinin Haziran ayı sonunda atılacağını söyledi.

İşte Kanal İstanbul! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, ilk defa bire bir ölçeğinde Kanal İstanbul resmi paylaştı.

Karaismailoğlu paylaştı: İşte 'Kanal İstanbul'un fotoğrafı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, yaptığı açıklamada, "Türkiye’nin stratejik hamlesi" ifadelerine yer vererek Kanal İstanbul'un fotoğrafını paylaştı.