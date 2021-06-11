Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından BioNTech aşısı için randevu alanlara yönelik bir uyarı paylaşımında bulundu.

Her BioNTech aşı flakonunda 6 kişilik, yani 6 doz aşı bulunduğunu belirten Koca, flakon açılıp sulandırıldıktan sonra bu 6 doz aşının 6 saat içinde kullanılması gerektiğini belirtti. Koca, "6 saat içinde kullanılmayan dozlar daha sonra kullanılamaz, israf olur. Aşı kıymetli, temini kolay değil. Randevunuzu aksatmayın" ifadelerini kullandı.

TOPLAM AŞI SAYISI 32 BUÇUK MİLYONA YAKLAŞTI

Türkiye'de uygulanan toplam aşı sayısı 32 milyon 411 bini aştı. Birinci doz uygulanan kişi sayısı 18 milyon 885 bin olurken, ikinci doz uygulananların sayısı ise 13 milyon 525 bin oldu.

Bakan Koca, geçtiğimiz günlerde Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, 45 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmaya başlayacağını, gelecek pazartesi günü ise 40 yaş üzeri tüm vatandaşların aşılama programına alınacağını bildirmişti.

Bakan Koca duyurdu: Aşılanmaya yarın başlıyorlar Sağlık Bakanı Koca, yarından itibaren gıda üretim ve dağıtım sektörü ile kafe, lokanta ve restoran çalışanlarının da aşı programına dahil edileceğini açıkladı.