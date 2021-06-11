Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kırşehir KOM Şube Müdürlüğü, Ankara, Kayseri, Kırıkkale, Niğde, Yozgat, Nevşehir, ve Aksaray’da internet üzerinden araç satış ilanı veren vatandaşlarla irtibata geçen ve Kırşehir’e yönlendirdikten sonra dolandıran kişilere yönelik başlatılan eş zamanlı operasyonlarda C.T., S.G., H.Ç., D.C.Y., AA., M.S., T.D., ve K.T., adlı şüpheliler ikametlerinde göz altına alındı.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin eve ve araçlarında yapılan aramalarda; çok sayıda çek, pala, fişek, sahte plaka, araç satış sözleşmesi, mukavele, poliçe, para transferini gösterir ATM, havale fişleri ve not kağıtları ele geçirildi. İfadeleri alındıktan sonra adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 4’ü tutuklandı.



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