Paylaşımdaki istatistiklere göre, 29 Avrupa ülkesinde 8 bin 624 kilogram eroin yakalanırken Türkiye’de 20 bin 165 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Avrupa’da 5 milyon 444 bin 451, Türkiye’de 8 milyon 695 bin 605 ecstasy yakalandı. Avrupa’da yakalanan kök kenevir miktarı 3 milyon 686 bin 482, Türkiye’de yakalanan kök kenevir miktarı ise 42 milyon 276 bin 694 oldu. Uyuşturucu madde kullanım yaygınlıklarına ilişkin oranlar ise 27 AB üyesi ülke ile İngiltere ve Norveç’te yüzde 28,9, Türkiye’de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.
Soylu: Avrupa’yı uyuşturucudan kurtardık
12.06.2021 - 05:30 | Son Güncelleme: 12.06.2021 - 05:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye ve Avrupa’da yakalanan uyuşturucu istatistiklerine yer veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu “Avrupa ‘MAL’ bulmakta zorlanıyor. Uyuşturucuyla mücadelemiz ve yakalamalar olmasa Avrupa, tamamen uyuşturucuya teslim olurdu” ifadelerini kullandı.
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793045 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/793045.aspx
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