Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Paylaşımdaki istatistiklere göre, 29 Avrupa ülkesinde 8 bin 624 kilogram eroin yakalanırken Türkiye’de 20 bin 165 kilogram uyuşturucu ele geçirildi. Avrupa’da 5 milyon 444 bin 451, Türkiye’de 8 milyon 695 bin 605 ecstasy yakalandı. Avrupa’da yakalanan kök kenevir miktarı 3 milyon 686 bin 482, Türkiye’de yakalanan kök kenevir miktarı ise 42 milyon 276 bin 694 oldu. Uyuşturucu madde kullanım yaygınlıklarına ilişkin oranlar ise 27 AB üyesi ülke ile İngiltere ve Norveç’te yüzde 28,9, Türkiye’de yüzde 3,1 olarak gerçekleşti.