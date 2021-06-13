Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

Gözler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, ABD Başkanı Joe Biden ile NATO zirvesinde baş başa yapacağı görüşme çevrildi. Erdoğan-Biden buluşması, Biden’ın ABD Başkanı seçilmesinin ardından ilk kez yüz yüze görüşme olması bakımından önem taşırken iki liderin ele alacağı konular açısından da oldukça kritik. ABD-Türkiye ilişkilerinin geniş bir şekilde ele alınacağı görüşmede; S-400, F-35, FETÖ ve PKK/YPG konusu Erdoğan’ın çantasındaki en önemli dosyalar. Erdoğan ABD’li mevkidaşına, “PKK/YPG’yi desteklemeyin, S-400 için ortak çalışma grubu kuralım, FETÖ elebaşlarını iade edin, F-35’leri teslim edin” mesajlarını verecek.

ABD-PKK İLİŞKİSİ

Brüksel’deki toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK/YPG ve bu örgütün ABD ile olan ‘sıkı’ ilişkisinden duyulan rahatsızlığı bir defa daha dile getirecek. Erdoğan ayrıca ABD’ye “PKK ile ilişkinize son verin, örgüte askeri ve lojistik yardımı kesin” mesajını verecek.

Erdoğan ile Biden 14 Haziran'da görüşecek Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın 14 Haziran'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile NATO Zirvesi'nde görüşeceğini duyurdu.

EN KRİTİK BAŞLIK S-400

İki liderin gündeminde Rusya’dan satın alınan S-400 uzun menzilli hava savunma sistemleri en kritik başlık olarak öne çıkıyor. Erdoğan, S-400’lerin saldırı değil, savunma sistemi olduğunu ve bu konuda geri adım atılmayacağı bir defa daha vurgulayacak. Erdoğan, S-400’ler için Türk ve ABD’li yetkililerden oluşacak ortak bir çalışma grubunun kurulması fikrini yeniden gündeme getirecek.

Erdoğan, Biden ile yüz yüze görüşmesinde FETÖ dosyasını da açacak. Muhatabına ABD'de faaliyet gösteren FETÖ kurumlarının kapatılmasını, başta FETÖ elebaşı Fetullah Gülen olmak üzere ülkedeki FETÖ’cülerin iadesini isteyecek.

S-400 sebebiyle CAATSA yaptırımları yürürlükte ABD Dışişleri Bakanlığı, Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşılık Verme Yasası (CAATSA) kapsamında Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ve Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir’in de aralarında olduğu dört kurum yetkilisine “Rusya ile kurulan ilişkiler” sebebiyle uygulanacak yaptırımların bugün yürürlüğe gireceğini açıkladı.

F-35'LERİ İSTEYECEK

S-400 sistemlerini bahane ederek Türkiye’nin F-35 savaş uçağı projesinden çıkarılması da Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündeminde olacak. Erdoğan, Türkiye’nin F-35 savaş uçaklarının müşterisi olmadığını, projenin başından bu yana üretime en önemli katkıyı sunan ülkelerin başında Türkiye’nin olduğunu vurgulayacak. Türkiye’nin programdan çıkarılmasıyla F-35 projesinde yaşanan aksaklıklara ve artan maliyete dikkat çekecek. Türkiye’ye ait olan ancak şu anda ABD’de tutulan F-35 uçakların teslim edilmesi de isteyecek.

F-35 için diyalog başlıyor Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii (SSB) Başkanı İsmail Demir, daha önce ‘F-35 Programı’ndan hiçbir ülke tek taraflı çıkarılamaz’ dediklerini hatırlattı ve ABD’den aldıkları son mektubun kendilerini haklı çıkardığını bildirdi.