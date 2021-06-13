Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hatay sınırında kırmızı bültenle aranan teröristin de arasında olduğu 12 kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalandığı bildirildi. Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, sınırların güvenliği için mücadelenin sürdüğü vurgulandı.

Açıklamada, Hatay sınırında yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçmeye çalışan 12 kişinin yakalandığı belirtilerek, "Yakalanan şahıslardan birinin kırmızı bültenle uluslararası seviyede aranan radikal terör örgütü üyesi olduğu tespit edildi." bilgisi paylaşıldı.

PKK'ya bir darbe daha! 5 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.