Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji’nin şiddetli yağış uyarısının ardından Bursa'da gece etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Bazı sürücüler yollarda mahsur kaldı. Kestel ilçesinde yağmur sebebiyle Mandras Deresi taştı. Taşan dere Ankara yolu üzerindeki alt geçide dolunca araçlar yolun karşı yönüne geçmek için kullandıkları alt geçide giremedi.

EKİLİ TARIM ALANLARI SULAR ALTINDA KALDI

Taşan dere sebebiyle Dudaklı ve Barakfakih Mahallelerinde de ekili tarım alanları sular altında kaldı. Kestel ilçe merkezinde de yollar adeta göle döndü. Taşan rögarlardan akan sular caddelerde birikince trafikte aksamalar yaşandı.



ASFALT YOLLARDA ÇÖKMELER YAŞANDI

Bazı bölgelerde şiddetli yağmur sebebiyle asfalt yollarda çökmeler yaşandı. Bölgede görev yapan trafik polisleri sürücüleri bozulan yollar hususunda uyardı. Yıldırım ilçesi Cumalıkızık Mahallesi’nde yağmur suyu adeta sel şeklinde yolları, çukur alanları kapladı. Bazı ev ve dükkanlar sular altında kaldı. Meteoroloji yetkilileri sağanak yağmurun cuma gününe kadar etkili olacağını bildirdi.

Meteorolojiden sarı ve turuncu kod uyarısı: Kuvvetli sağanak geliyor Meteorolojiden son dakika uyarısı geldi! Haftanın ilk gününde yurdun batı kesiminde kuvvetli ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Son değerlendirmelere göre; Marmara, Ege, Karadeniz'in orta ve batı kesimleri ile İç Anadolu ve Antalya çevrelerinde beklenen yağışlar daha çok öğle saatlerinde sonra etkili olacak. Yağışların hafta boyunca sürmesi bekleniyor. Kuvvetli yağış beklenen iller sarı ve turuncu kod ile uyarıldı.

İstanbul'a sağanak uyarısı! Meteoroloji saat verdi Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 13 Haziran 2021 hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Marmara, Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun bir kısmında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Yağışların özellikle öğleden sonra etkili olacağı öngörülüyor.