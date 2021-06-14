Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Belçika'daki NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Brüksel'de bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden bir araya geldi. Türkiye ve dünyanın haftalardır beklediği randevu sona erdi, iki liderin saat 19.00'da başlayan görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşti. NATO Karargahı'ndaki baş başa görüşme tam 45 dakika sürdü.

Erdoğan açıklamalarda bulunuyor Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi kapsamında, ABD Başkanı Joe Biden ile görüştü. Görüşmenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, basın toplantısı düzenliyor. Erdoğan, “Hepimiz güvende olana kadar hiçbirimiz güvende olamayacağı gerçeğiyle yüz yüzeyiz.” dedi.



"ÇOK İYİ BİR TOPLANTIYDI"

ABD Başkanı Joe Biden, bu görüşmenin ardından bir açıklamada bulundu. Biden, "Çok iyi bir toplantıydı." değerlendirmesini yaptı.

Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde 'istikrar' mesajı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel Forumu’nda yaptığı konuşmada, “DEAŞ’la göğüs göğse çarpışan ve bu uğurda gencecik evlatlarını şehit veren tek NATO müttefikiyiz” dedi.

ERDOĞAN VE BiDEN'DEN SAMİMİ SOHBET

Liderler, zirve öncesi NATO Genel Sekreteri Stoltenberg tarafından karşılandı, ardından da aile fotoğrafı çekildi. Liderler, aile fotoğrafı çekiminin ardından zirvenin yapılacağı salona geçti. Toplantıya geçiş sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Joe Biden ile sohbet etti. Erdoğan ve Biden’ın sohbet sırasında samimi görüntüleri dikkat çekti.









Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD lideri Biden'ın başbaşa görüşmesinin ardından iki tarafın heyetleri de bir araya geldi.