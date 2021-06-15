Son dakika deprem haberi az önce geldi. Marmara Denizi'nde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 23.50 olarak açıklanırken derinliği 10.6 km olarak kayıtlara geçti.
‘İstanbul depremi’ için film projesi İstanbul depremi bir filme mevzu oluyor... Yaşamsuyu Anadolu Şifacılığı Araştırma Topluluğu Derneği (YAŞAT DER) öncülüğünde hazırlanan "Şifacı - İstanbul Depremi" filmi projesi, fantastik bir kurguyla depremde yapılması gerekenleri anlatacak.
Kongo'da bir günde 119 deprem oldu Nyiragongo Yanardağı’nın geçtiğimiz cumartesi günü patlamasının üzerine dün bölgede 119 deprem meydana geldi.
Marmara Denizi'nde korkutan deprem
Son dakika Marmara Denizi'nde deprem oldu. Korkutan depremin büyüklüğü ise 3.1 olarak ölçüldü, işte detaylar...
Son dakika deprem haberi az önce geldi. Marmara Denizi'nde deprem oldu. Kandilli Rasathanesi'nde yer alan bilgilere göre Marmara Denizi'nde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin saati 23.50 olarak açıklanırken derinliği 10.6 km olarak kayıtlara geçti.
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