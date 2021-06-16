Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı (EUROCONTROL) tarafından hazırlanan uçuş trafiği raporuna göre, İstanbul Havalimanı, dün icra edilen 635 uçuşla Avrupa'daki havalimanları arasında ilk sırada yer aldı.

ZİRVEYİ BIRAKMADI

İstanbul Havalimanı'nı, 602 uçuşla Paris Charles de Gaulle, 558 uçuşla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.

LİSTEDE ANTALYA DA VAR

Frankfurt Havalimanı 535 uçuşla dördüncü, Madrid Barajas Havalimanı 534 uçuşla beşinci, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı 491 uçuşla altıncı oldu. Antalya Havalimanı 303 uçuşla on üçüncü sırada listeye girdi.

Raporda, Paris, Brüksel, Antalya, Milano, Varşova uçuş trafiğinin 2 hafta boyunca normalin oldukça üzerinde olduğu ve ortalama uçuş ağının yüzde 8 oranında arttığı vurgulandı.

İstanbul Havalimanı'nda PCR test sonuçları 1,5 saatte alınabilecek İstanbul Havalimanı’nda PCR test sonuç süresi kısaldı. Geçtiğimiz yaz aylarında İstanbul Havalimanı Test Merkezi’ni hizmete açan İGA, PCR, antikor ve antijen test sonuçlarını kısa süre içerisinde yolcuya bildiriyor.

İstanbul Havalimanı Avrupa'nın zirvesinde Eurocontrol tarafından paylaşılan uçuş verilerine göre, İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 507 uçuşla ilk sıradaki yerini korudu. Türk Hava Yolları, 729 uçuşla Avrupa'nın zirvesinde yer aldı.

İstanbul Havalimanı yine zirvede! Avrupa'nın en iyisi... İstanbul Havalimanı dün düzenlenen 633 uçuşla Avrupa havalimanları arasında zirvede yerini aldı. İstanbul Havalimanı'nı 569 uçuşla Frankfurt, 548 uçuşla Amsterdam Schipol havalimanları takip etti.