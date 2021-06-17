Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Selçuk Böke ANKARA

İki gün sürecek olan forum, Sağlık Bakanlığı ile koordineli şekilde koronavirus tedbirleri alınarak gerçekleştirilecek. Açılış konuşmasını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapacak. Erdoğan forumun ilk günü katılımcı devlet başkanlarına akşam yemeği de verecek. Foruma çok sayıda devlet ve hükümet başkanı ile dışişleri bakanları, akademisyenler, tarihçiler, uluslararası kuruluş yetkilileri katılacak.

12 BAŞKAN, 43 DIŞİŞLERİ BAKANI

Foruma, 12 devlet ve hükümet başkanı, 43 dışişleri bakanı, 4 eski devlet ve hükûmet başkanı ile 50 uluslararası örgüt temsilcisinin katılacağını bildirdi. Dışişleri Bakanlığından edinilen bilgiye göre, foruma şu ana kadar Kuveyt, Katar, İran, Pakistan, Moldova, Romanya, Azerbaycan, Malezya, Gürcistan, Karadağ, Ukrayna, Somali, Filistin, Kırgızistan, Malta, Irak, Hırvatistan, Nijer, Zimbabve, Venezuela, Libya, Kamerun, Gambiya, Afganistan, Arnavutluk, Kenya, Cezayir, Tacikistan, Polonya, Romanya dışişleri bakanları katılacaklarını açıkladı. Foruma ayrıca, KKTC Cumhurbaşkanın Ersin Tatar, Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovskı, Somali Cumhurbaşkanı Abdullahı Mohamed Farmajo, Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmanı Sadrıu, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta, Afganistan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzaı, Ukrayna eski Cumhurbaşkanı Petro Poroşenko, Almanya eski Dışişleri Bakanı Sıgmar Gabriel, Portekiz eski Avrupa Bakanı Bruno Maçaes, Avusturya eski Dışişleri Bakanı Dr. Karın Kneıssl de katılacak.

BİRÇOK KONUDA PANEL

Mülteciler ve Göçmenlere İnsani Yaklaşımı, Güney Kafkasya, Ortadoğu, Balkanlarda Komşuların Ortak Bakışı, Transatlantik İlişkilerde Yeni Döneme Girerken Avrupa'nın Geleceği ve Dönüşen Terörizm Tehdidi gibi geniş yelpazede konuların ele alınacağı forumda Türkiye’nin Doğu Akdeniz Konferansı önerisine yönelik bir oturum da yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bütün dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisi’nde yaptığı konuşmada dünyaya mesaj vererek Türkiye'nin bugün de yarın da Azerbaycan'ın yanında olacağını duyurdu.