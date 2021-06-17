Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da “Güneydoğu Avrupa Ülkeleri İş Birliği Süreci Zirvesi”nin ardından basın toplantısı düzenledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Güneydoğu Avrupa 2030 Strateji Belgesi'nin sürdürülebilir ekonomik büyüme hedefimize ulaşmamıza yardımcı olacağına inanıyorum." dedi.
AYRINTILAR GELİYOR...
Erdoğan'dan AB üyeliği açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan, Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Zirvesi'nde konuştu. Erdoğan, "Karşılaştığımız onca haksızlığa rağmen, yarım asırdır ısrarla ve sabırla sürdürdüğümüz bu mücadelemizin artık neticelenmesini istiyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan milli maçta Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Galler maçını izlemek üzere, Bakü Olimpiyat Stadı'na gelerek, millilere destek olmak üzere tribündeki yerini aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Dünya bilsin ki Azerbaycan'ın yanındayız "Karabağ zaferi ile Kafkaslarda 30 yıllık kanayan yara kapandı" vurgusu yapan Erdoğan net konuştu: Azerbaycan'ın yanındayız, bütün dünya bilsin ki, yarın da yanında yer alacağız.