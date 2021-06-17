Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir'de HDP İl Başkanlığı'na yapılan saldırıda 1 kişi ölmüş, saldırgan kıskıvrak yakalanmıştı. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki ifadesinde saldırıya yönelik ayrıntıları aktardı. Şüpheli O.G.’nin emniyetteki ifadesinde saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını ifade ettiği bildirildi.

NE OLMUŞTU?

Konak ilçesinde, HDP İzmir İl Başkanlığının bulunduğu binaya O.G. isimli şahıs, saat 11.05 sıralarında silahla girdi. Şahsın içeriye girmesinin ardından silah sesleri geldi. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi ve cadde trafiğe ve yaya geçişine kapatıldı. Kısa bir süre sonra şahsın içeride parti çalışanı Deniz Poyraz’ı öldürdüğü belirlendi.

SALDIRI ÖNCESİ BÖLGEDE KEŞİF YAPMIŞ

Öte yandan şüphelinin emniyetteki ayrıntılı ifadesi de ortaya çıktı. Şüpheli O.G.’nin sorgusunda, saldırı öncesi bölgede keşif yaptığını söylediği belirtildi. Sosyal medyadan zaman zaman terör örgütü PKK sempatizanlarıyla tartışmalar yaşadığını belirten O.G., “PKK’dan nefret ediyorum. Zaman zaman sosyal medyada küfürleşiyoruz. Bina çevresine birkaç kez keşif için gittim. Binaya gittiğimde orada birkaç kişinin olabileceğini düşündüm.” dediği öğrenildi.

Saldırının ardından İzmir'e gelen HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan binada inceleme yaptı.

Sözcü Çelik: HDP İl binasına saldırıyı ve cinayeti lanetliyoruz AK Parti Sözcüsü Çelik, İzmir’de HDP İl binasında gerçekleşen saldırıyı ve cinayeti kınayarak "Türkiye, huzur ve güvenliğini bozmaya çalışan provokasyonlara asla fırsat vermeyecektir. Güvenlik güçlerimiz ve yargı teşkilatı hadiseyi tüm boyutlarıyla açığa çıkaracaktır." dedi.

HDP İzmir il binasında silah sesleri: 1 ölü İzmir'de HDP İzmir İl Başkanlığı'nda silah sesleri geldi. Olay yerine Özel Harekat da olmak üzere çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Meydana gelen olayda bir kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.