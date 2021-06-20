Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Covid-19) Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Şu anda gayet iyi durumdayız