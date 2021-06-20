Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Covid-19) Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Şu anda gayet iyi durumdayız
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan aşı açıklaması
20.06.2021 - 14:37 | Son Güncelleme: 20.06.2021 - 14:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Covid-19) Aşı tedarikinin bir hayli güç olduğu bir dönemde vakitlice yaptığımız bağlantılar sayesinde hızlı bir aşılama takvimi yürütüyoruz. Şu anda gayet iyi durumdayız
Etiketler : cumhurbaşkanı,
793937 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/793937.aspx
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