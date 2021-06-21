Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye’nin yurt dışına da yardım elini uzattığını kaydeden Terzioğlu, Türkiye’nin bu anlamda da iyi bir sınav verdiğini vurguladı. Uğur Terzioğlu, Türkiye ile ABD arasında artan dış ticareti de değerlendirdi. Terzioğlu, Türkiye ile ABD arasındaki dış ticaretin pandemiyle birlikte arttığını vurguladı. ABD’de tüm yerel ticaret odalarına kayıtlı 14 milyonu aşkın şirketin olduğunu ifade eden Terzioğlu, kuracakları network ağıyla Türk ihracatçısının bu firmalara ulaşmasını kolaylaştıracaklarına dikkat çekti.

Öte yandan KKTC Girne şubesini hizmete açan ATBD Council, Ada’ya büyük bir çıkarma yapmaya hazırlanıyor. KKTC’de 150 üyelerinin bulunduğunu söyleyen Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 19-20 Temmuz tarihlerinde gerçekleştireceği KKTC ziyaretine Konsey olarak geniş bir heyetle kendilerinin de katılacağını belirtti.

Terzioğlu: Biden, Türkiye’nin öneminin farkında Amerikan Türk İş Geliştirme Konseyi (ATBD Council) Onursal Başkanı Uğur Terzioğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Joe Biden’ın Brüksel’de yaptıkları görüşmeyi değerlendirdi.