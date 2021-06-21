Emine Erdoğan, Aydın’ın Buharkent ilçesine bağlı Kâmilpaşa Mahallesi’nde bir aile tarafından evlat edinildi. Erdoğan, evlendikten sonra çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine 8 yaşındaki Hüdaverdi Yalçın’a yıllar önce kol kanat gerdi. Evlatlık edinildikten sonra da “Yalçın” soyadını taşıyan Hüdaverdi büyüyüp evlendi. Onun da çocuğu olmadı. O da henüz bebekken Muammer’i evlatlık aldı. Büyüyüp evlenen ve elektronik tamirciliği yapan Muammer Yalçın (40) da çocukları olmayınca eşi Fatma Yalçın ile evlat edinme kararı aldı.
'ONLARSIZ BİR HAYAT DÜŞÜNEMİYORUM'
Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne başvuran çift, 2018’de yeni doğmuş bir bebeğin koruyucu ailesi oldu. Karı koca, aradan 2 yıl geçince 4 yaşındaki bir çocuğu da evlat edindi. Filmlere konu olacak türden hikâyesi bulunan Muammer Yalçın, kendisi de evlatlık olduğu için özellikle bu yolu seçtiğini belirterek “Beni evlat edinen babamın bana nasıl baktığını biliyordum. Ben en çok onu kendime örnek alırım. Benim hep yanımda olmuştur. Öz babam olsa ancak bu kadar sevgi gösterirdi. Biz de böyle bir şey yapmak istedik. Çocuklarım benim canımdan birer parça. Onlarsız bir hayatı düşünemiyorum” dedi.
Yabancıların Etiyopyalı çocukları evlat edinmesi yasaklandı Doğu Afrika ülkesi Etiyopya, yabancıların ülkedeki çocukları evlat edinmesini yasakladı.
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Kaya: Evlat edinme yaşında çalışma başlattık Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, evlat edinmede 40 yaş sınırının kaldırılmasına dair değişiklik çalışmalarında beklenilenin çok üzerinde pozitif dönüş aldıklarını belirterek, "Çok mutlu oldum. Evlat edinmek isteyip geri çevrilen insanlar olmuş. Ben de gelen şikayetler üzerine bu çalışmayı başlattım." dedi.
Evlat edinmeyi isteme oranı yüzde 13,2 oldu Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan 2016 yılı Aile Yapısı Araştırması sonuçlarına göre, Türkiye genelinde bireylerin yüzde 13,2’si evlat edinmeyi istiyor. Bireylerin yüzde 15,1’i kadınların çalışmasını uygun bulmadığını beyan etti.
Dört kuşaktır evlat ediniyorlar
Aydın’da bir aile, kuşaktan kuşağa evlatlık ediniyor. Bir türlü çocuk sahibi olamayan aile, bu şekilde büyüyor.
Emine Erdoğan, Aydın’ın Buharkent ilçesine bağlı Kâmilpaşa Mahallesi’nde bir aile tarafından evlat edinildi. Erdoğan, evlendikten sonra çocuk sahibi olamadı. Bunun üzerine 8 yaşındaki Hüdaverdi Yalçın’a yıllar önce kol kanat gerdi. Evlatlık edinildikten sonra da “Yalçın” soyadını taşıyan Hüdaverdi büyüyüp evlendi. Onun da çocuğu olmadı. O da henüz bebekken Muammer’i evlatlık aldı. Büyüyüp evlenen ve elektronik tamirciliği yapan Muammer Yalçın (40) da çocukları olmayınca eşi Fatma Yalçın ile evlat edinme kararı aldı.
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