Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

SELÇUK BÖKE

AB ülkelerinin liderleri, yoğun gündemle bugün Lüksemburg’da bir araya gelecek. Koronavirüs tedbirleri ve seyahatler, Brexit sonrası İngiltere ile yapılan anlaşmanın uygulanması, Rusya ile ilişkiler, Belarus’a yaptırımlar, Ukrayna, Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya konularının ele alınacağı zirvede, liderin gündeminde Türkiye ile ilişkiler de olacak.

4 KONUDA SOMUT ADIM

AB tarafı uzun süre gergin seyreden ilişkilerin olumlu bir yola girdiğini ve bunun devam etmesini istediklerini belirtirken, Ankara 4 konuda somut adım atılmasını istiyor.

Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için Ankara’yla teknik diyaloğunu artıran AB, bundan sonraki süreçte atılması gereken adımları netleştirmek istiyor. Ankara da bu konuda bir an önce somut adımların atılmasını bekliyor. AB liderlerinin, bugünkü zirvede Gümrük Birliği’nin tarım, hizmetler, ihaleler gibi alanları içerecek şekilde genişletilmesi için Türkiye ile resmi müzakerelerin başlatılacağı yönünde mesajlar vermesi öngörülüyor.

Türkiye ve AB, 18 Mart 2016’da Suriyeli göçmenlerin Avrupa’ya geçişlerinin önlenmesi mutabakat sağlamışlardı. 18 Mart mutabakat olarak bilinen bu anlaşmanın revize edilmesi de Ankara’nın talepleri arasında.

Avrupa Birliği ile yakın temas Brüksel, Ankara'nın "diyalog" çağrısına "evet" dedi. Bu ay sonunda gerçekleşecek AB-Türkiye Üçlü Zirvesi için hazırlıklar başlarken, ajandada yoğun bir diplomasi trafiği gözüküyor.

VİZE SERBESTİSİ

Türkiye’nin AB’den bir diğer beklentisi ise Türk vatandaşlarının kısa dönem Schengen bölgesine vizesiz ziyaretini sağlayacak prosedürler konusunda esneklik gösterilmesi. AB bu konuda adım atabilmesi için Türkiye’nin aralarında “Terörle Mücadele Kanunu’nun yenilenmesi” de olan tüm kriterleri yerine getirmesi konusunda ısrarcı. Türkiye, bugüne kadar 72 kriterden 65’ini yerine getirirken, kalan kriter üzerinde çalışmalarını sürdürüyor.

AB, Türkiye ile tam üyelik müzakerelerini bir süredir askıya alırken, Ankara ise tam üyelik müzakerelerinin yeniden başlaması ve fasılların açılması için yeni bir sürecin başlamasını istiyor.

Avrupa Birliği’nde aşı kaosu Hollanda ve İrlanda, kanda pıhtılaşma ve dolayısıyla ölümlere yol açtığı gerekçesiyle Avrupa Birliği’nde İngiltere’nin Covid aşısı AstraZeneca’nın kullanımını yasaklayan son ülkeler oldu.