Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin belediye başkanlarından, insanlara canla başla hizmet ederken güler yüzü, saygıyı, samimiyeti, tevazuu asla elden bırakmamalarını istedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen toplantının ana gündem maddesinin, tartışmalara sebep olan, belediyelerin vergi gelirlerinden aldıkları paylar konusundaki adaletsizlik olduğu öğrenildi. Bazı belediye başkanlarının yaşanan sıkıntıları dile getirerek belediyeler arasındaki bu adaletsizliğin giderilmesini istediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ise bu konuda yerel yönetimler yasasının hazırlandığını ve en kısa zamanda kanunun tamamlanacağını ifade ettiği belirtildi.

SOSYAL MEDYA YETMEZ

“AK Partili belediye başkanı her zaman ulaşılabilir ve vatandaşın içinde olmalı. Sokaktan, çarşıdan pazardan ayağını asla kesmemelidir” diyen Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

Emek vermeden, icraat yapmadan, eser üretmeden sadece sosyal medya mecralarıyla vatandaşın kalbine girilemeyeceği son dönemde çok açık ortaya çıkmıştır. Sosyal medya belediyeciliği, hizmet belediyeciliğinin yerini almaz, alamaz. Bizim siyasetteki varlık gayemiz, birilerine imtiyaz sağlamak, menfaat devşirmek, birilerini makam, mevki sahibi kılmak değildir. Sizlerden, 2019 seçimlerinde milletimize açıkladığımız manifestomuzdaki 11 prensibe sıkı sıkıya sahip çıkmanızı istiyorum. İmar düzenlemelerinde asla şaibeye yer vermeyecek şekilde, adil ve açık bir çalışma ortaya koymanız gerekiyor. Aynı şekilde ihaleleri mutlaka şeffaf bir şekilde gerçekleştirin, hatta bütün ihaleleri canlı yayınlayın.

BAŞARINIZ 2023 SEÇİMLERİNİ ETKİLEYECEK

Erdoğan, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığının illere yönelik özel çalışmalar yaptığını, âdeta her belediyenin röntgenini çektiğini, bu çalışma sonunda belediye başkanlarının önümüzdeki seçimlere kadar izleyeceği yol haritasının çıktığını dile getirdi. Erdoğan şunları kaydetti: Unutmayınız, sizlerin milletimizin gönlüne girmedeki başarısı, 2023’teki cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimlerinin sonuçlarını etkileyecektir. Her bir haneye ulaşmanızı, sorunları yerinde görerek vatandaşların dertleriyle dertlenmenizi istiyorum. Kapılar çalınarak evlere misafir olmaya mecburuz. Bunu geliştirerek gönül belediyeciliğini de bütün şehirlerde yaygınlaştırmamız lazım. Mütevazı olmak, tevazu içinde çalışmalarımızı yaygınlaştırmak bizim için en önemli görev ve ben bunu başaracağımıza inanıyorum. 2023’e de böyle hazırlanmamızın gereğini tekrar hatırlatıyorum.

Erdoğan: Türk aşısı tüm insanlığın aşısı olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Ekonomi Forumu'na video mesaj ile hitap etti. Erdoğan, “Türkiye’nin geliştirdiği Covid-19 aşısının milletimizle birlikte tüm insanlığın da aşısı olacağının müjdesini buradan paylaşmak istiyorum” dedi.