Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütü PKK/YPG'nin, Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırısında bulunduğunu ve 3 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK/YPG'nin, bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha eklediği ifade edildi.

Açıklamanın devamında, "Afrin’de masum sivillere yönelik bombalı terör saldırılarına bir yenisini daha ekledi. Bombalı bir aracı sivillerin kullandığı yolda patlatan teröristler 3 masum sivili katlederken 3 sivili de yaraladı. Sivilleri hedef alan PKK/YPG ile mücadelemiz sürecek!" ifadelerine yer verildi.

MSB açıkladı! 3 terörist etkisiz hale getirildi Milli Savunma Bakanlığı Irak’ın kuzeyindeki Avaşin-Basyan bölgesinde 1, Hakurk bölgesinde 2 olmak üzere toplam 3 PKK’lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

MSB açıkladı: Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalandılar MSB'den açıklama geldi, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 4 kişi yakalandı.