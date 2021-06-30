Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Antalya'da görüştü. İki toplantının ardından açıklamalarda bulundu. Turizm konusunda Antalya'nın çok popüler olduğuna işaret eden Lavrov "Vatandaşlarımız, Antalya'yı cazip bir destinasyon olarak görüyor. İleride de bu turizmin devamı için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" dedi.

Lavrov, Türk tarafının Rus turistlerin sağlığı ve güvenliği için tedbirlerin alınması konusunda kendilerine teminat verdiğini belirterek, bu konuda teşekkür ettiğini söyledi.Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, bunun özellikle hava yolu ulaşımının yeniden canlanması bakımından önemli olduğunun altını çizdi.

Ankara'dan Lavrov'a cevap: İsterlerse Rusya’ya da SİHA satarız Türkiye’yi SİHA satarak Ukrayna’yı savaşa teşvik etmekle suçlayan Lavrov’a cevap gecikmedi. Üst düzey diplomatik kaynaklar “Rusya da SİHA almak isterse onlara da satarız” dedi.

“AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN KOMŞUDUR”

Azerbaycan-Ermenistan arasında Karabağ konusunda varılan mutabakata ilişkin çabaları sıkı şekilde koordine ettiklerini vurgulayan Lavrov “Bakü ve Erivan, bu problemin çözümü için diyaloğu sürdürüyor. Hem Ermenilerin hem Azerbaycanlıların bu arazide yan yana iyi komşular olarak varlıklarını sürdürmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "ABD'nin dostça olmayan her türlü adımına cevap vereceğiz" ABD'nin, ülkesine sürekli yaptırım uyguladığına dikkati çeken Lavrov, "Atlantik Konseyi bile ABD'nin, Rusya'ya yönelik sonuç vermeyen, çıkmaz ve aptalca çizgisini eleştiriyor." yorumunda bulundu.

“MONTRÖ SÖZLEŞMESİ’NDEN MEMNUNUZ”

Sergey Lavrov, Kanal İstanbul ve Montrö Sözleşmesi'ne ilişkin de konuştu. Lavrov "Montrö Sözleşmesi'nin uygulanması konusunda Türk dostlarımız ve meslektaşlarımızla olan etkileşimden memnunuz. Herhangi bir suretle Kanal İstanbul yapılması, yabancı ülkelerin askeri birliklerinin orada yer almasına zemin hazırlamayacaktır" açıklamasında bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Türkiye ile ilişkilerin "doyurucu" ve "zengin" olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilere değer veriyoruz çünkü Türk meslektaşlarımızla her zaman hem kendimiz hem de onlar için uygun çözümler bulabiliyoruz." dedi.

“BOĞAZ’DAKİ TRAFİĞİ HAFİFLETECEĞİZ”

Bakan Çavuşoğlu da “Şunu net söylemek isterim ne Kanal İstanbul'un Montrö Anlaşması'na bir etkisi var ne de Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a bir etkisi var. Montrö'nün sadece boğazdan geçişleri düzenlemiyor. Karadeniz'de kıyıdaş ve kıyıdaş olmayan ülkelerin gemilerinin ne kadar kalacağını ve tonajını düzenliyor. Ayrıca Montrö Anlaşması'nın nasıl revize edileceği veya sonlandırılacağı da anlaşmanın içinde var. Kanal İstanbul'un inşa edilmesiyle Montrö Anlaşması'nda herhangi bir değişiklik olmayacak. Türkiye bugüne kadar Montrö Anlaşması'nı harfiyen uygulamış, imzaladığı anlaşmalara sadık bir ülkedir. Kanal İstanbul'u inşallah inşa ederek Boğaz'daki trafiği hafifleteceğiz. Özellikle ticari gemilerin uzun uzun bekleme süreleri var. Boğaz için İstanbul için risk oluşturan patlayıcı madde taşıyan gemilerin geçmesine de izin vermiyoruz. Tüm bunlar Kanal İstanbul ile birlikte yeniden düzenlenecek ama Montrö Anlaşması ile herhangi bir ilgisi yoktur. Kanal İstanbul bizim iç hukukumuza tabi olacak. Bu kakımından Montrö Anlaşması'nın Kanal İstanbul'a herhangi bir etkisi olmayacak" sözlerini sarf etti.

Bakan Çavuşoğlu: Yunanistan'ın provokasyondan vazgeçmesi lazım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Yunanistan'ın tahriklerden ve kışkırtıcı adımlardan, provokasyondan vazgeçmesi lazım" dedi.

SURİYE’DE RUSYA İLE BİRLİKTEYİZ

Çavuşoğlu Suriye, Libya, Afganistan ve Karabağ konularına da “Bu ülkelerde barış, huzur ve istikrar kalıcı olmalı. Özellikle Suriye'de siyasi bir süreç için, sahada sükûnetin devamı için Rusya'yla birlikte çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Bakan Çavuşoğlu, Rusya ile Covid-19 salgınla mücadelede iş birliğini devam ettirdiklerini belirtti. Sputnik V aşısının 400 bin dozunun Türkiye'ye geldiğini anımsatan Çavuşoğlu, bu aşının ortak üretimi konusunda da kurumların birlikte çalıştığını kaydetti.

Bakan Çavuşoğlu: Azerbaycan'ın toprak ve sınır bütünlüğüne herkesin saygı duyması lazım Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'ın toprak ve sınır bütünlüğüne herkesin saygı duyması lazım. Savaş bittiğine göre, bölgesel barış için fırsatlar bu panelde konuşulacak. Biz Güney Kafkasya bölgesi bir istikrar ve barış bölgesi olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİ ÜLKE ARASINDA AŞI SERTİFİKASYON

Lavrov ile aşı sertifikasyonlarının karşılıklı tanınması konusunda da görüştüklerini aktaran Çavuşoğlu, "Güvenli turizm ve seyahatin önündeki engellerin kaldırılması bakımından iş birliğimizi devam ettirmek arzusundayız. TürkAkım doğal gaz boru hattı ve Akkuyu Nükleer Santrali gibi stratejik projeleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. Bu tür iş birliğimizi önümüzdeki süreçte de devam edeceğiz. İkili ilişkilerde ciddi bir problem görmüyoruz. Diğer kurum ve bakanlıklarla ticaretin önündeki engeller dâhil, var olan küçük sorunları da birlikte çözme azmimiz var" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu: ABD bizimle iş birliği istiyor Dışişleri Bakanı Mevlût Çavuşoğlu, katıldığı televizyon programında gündemi değerlendirdi.

“BÖLGENİN İKİ BÜYÜK GÜÇLÜ ÜLKESİYİZ”

Rusya ile çalıştıkları çok sayıda bölgesel konular olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, şöyle devam etti: Bölgenin iki büyük ülkesi olarak iş birliğimiz somut sonuçlar doğuruyor. Birbirimize saygı duyuyoruz. Liderler arasında samimi bir dostluk var. Karşılıklı mesai ve güven içinde çalışmalarımızı ve iş birliğimizi önümüzdeki süreçte devam ettirmek istiyoruz.

Bakan Çavuşoğlu, Fransız basınına yazdı: Dostuz ve böyle kalacağız Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Fransız basınında makalesi yayımlandı. Bakan Çavuşoğlu, yazısında iki ülke arasındaki dostluktan yaşanılan gerginliklere kadar birçok konudan bahsetti.



Bakan Çavuşoğlu: Gazze'de yaşananların sorumlusu İsrail'dir Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin'le alakalı çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Avrupa'dan hiçbir yere gitmiyoruz" Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Avrupa'ya ılımlı mesajlar vererek, "Avrupa'dan hiçbir yere gitmiyoruz. Avrupa ile AB birbiriyle karıştırılmamalı” dedi.