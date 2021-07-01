İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında, 4 ilçede 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, 2 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, dijital materyaller ele geçirildi.
İstanbul merkezli 3 ilde DEAŞ operasyonu: 32 gözaltı
İstanbul merkezli 3 ilde 39 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 32 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya operasyon: 5 gözaltı İstanbul'da bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 5 şüpheli yakalandı.