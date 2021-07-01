Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İtalya’nın ev sahipliği yaptığı G20 Dışişleri Bakanları toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, kritik temaslarda bulundu. Toplantı vesilesiyle muhataplarıyla ikili görüşme gerçekleştiren Çavuşoğlu, ABD’li mevkidaşı Antony Blinken’la da bir araya geldi. Bir süre sohbet eden Çavuşoğlu ve Blinken’ın bölgesel ve küresel konuların yanı sıra iki ülke arasındaki meseleler konusunda fikir alıverişi yapığı öğrenildi. İki bakanın ağırlıklı gündeminin Afganistan, S-400 ve terör örgütü YPG/PKK olduğu bildirildi.



NATO ZİRVESİ SONRASI SÜREÇ SÜRÜYOR

Brüksel’de düzenlenen NATO liderler zirvesinde bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan ve ABD Başkanı Joe Biden’ın görüşmesiyle başlayan Ankara-Washington hattındaki yoğun görüşme trafiği sürüyor. İki liderin, Türkiye ve ABD arasındaki meselelerin çözümü konusunda Savuma Bakanlıkları ve Dışişleri Bakanlıklarını görevlendirmesinin ardından başlayan süreç devam ediyor. Bu kapsamda Milli Savunma Bakanlığı ile Pentagon arasında Afganistan görüşmeleri sürerken, iki ülkenin Dışişleri Bakanlıkları arasında ise yoğun bir diplomatik temas yürütülüyor.



AFGANİSTAN’I DEĞERLENDİRDİLER

Bu kapsamda, en son NATO toplantısında bir araya gelen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu hafta başında İtalya’da görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre iki bakan, ABD’nin Afganistan’dan çekilmesi sonrası Türkiye’nin Afganistan’daki askeri varlığı ve Kabil’de üstleneceği role ilişkin süreci değerlendi.



MESELELERİN TAKİPÇİSİYİZ

İki bakanın görüşmesinde ayrıca Rusya’dan tedarik edilen S-400 hava sistemleri ile terör örgütü YPG/PKK’nın da gündeme geldiği belirtildi. Çavuşoğlu’nun S-400 konusunda Ankara’nın geri adım atmayacağını ve gerekirse ortak çalışma grubu kurulabileceğini ABD’li mevkidaşına ifade ettiği aktarıldı. YPG/PKK konusunda ise ABD’nin terör örgütüne her türlü desteği kesmesinin gerektiğini bir kez daha ileten Çavuşoğlu’nun, Ankara’nın meselelerin takipçisi olacağını vurguladığı bildirildi. Çavuşoğlu’nun ayrıca Bliken’ın Türkiye’ye davet ettiği de öğrenildi.