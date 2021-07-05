Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Erdoğan, "Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz." dedi.

SU KANUNU AÇIKLAMASI

Meclis'te bir "Su Kanunu" hazırlandığı bilgisini paylaşan Erdoğan, "Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz." açıklamasını yaptı.

Yatırımlarla ilgili bilgi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 barajı, 423 göleti, 590 hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini, 262 içme suyu tesisini hizmete alarak adeta destan yazdık." ifadelerini kullandı.

TOKİ, 1 milyon konuta ulaştı: Erdoğan teslim edecek 2003'ten bu yana inşa ettiğin konutlarla milyonlarca vatandaşa yuva sağlayan TOKİ, yapmış olduğu 1 milyonuncu evin anahtarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı bir törenle teslim edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çengelköy'de vatandaşlarla sohbet etti Vahdettin Köşkü’ne geçtiği sırada yol üzerinde durarak vatandaşlarla sohbet eden Cumhurbaşkanı Erdoğan’a vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.